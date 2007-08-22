Dernières actus
Publié le Lundi 20 octobre 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Top des ventes de jeux vidéo sur Steam
De guerre jamais lasVoici comme toutes les semaines le top des ventes de jeux sur Steam. Histoire de voir à quoi les joueurs PC jouent actuellement. On vous le rappelle, Steam reste la plus grosse plateforme de téléchargement légal de jeux vidéo pour PC.
Et en vous rappelant aussi qu'il s'agit du top de la semaine passée et qu'il est établi en fonction des valeurs, pas des unités vendues.
Voici le top :
- Battlefield 6
- ARC Raiders
- Fellowship
- Counter-Strike 2
- Steam Deck
- EA SPORTS FC 26
- BALL x PIT
- Megabonk
- Jurassic World Evolution 3
- Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard
- Football Manager 26
- Kenshi
- Vampire: The Masquerade - Bloodlines™ 2
- Blue Protocol: Star Resonance
- Hades II
- NBA 2K26
- THRONE AND LIBERTY
- Warframe
- F1 25
- Borderlands 4
