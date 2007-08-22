Dernières actus
Publié le Samedi 18 octobre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Steam : les soldes du week-end
Une belle semaineSteam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.
Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
- Les jeux Warner Bros sont en soldes :
Hogwarts Legacy : L'héritage de Poudlard
Lego Harry Potter
Mortal Kombat I
Mortal Kombat 11
Injustice 2
Batman Arkham Collection
Gotham Knights
Suicide Squad
La Terre du Milieu : L'ombre de la guerre
La Terre du Milieu : L'ombre du Mordor
Lego Lords of the Rings
Lego Star Wars
Mad Max
Lego Batman
- Les jeux Like A Dragon & Yakuza sont en soldes
- Star Wars Outlaws
- Settlement Survival
- Beach Invasion 1944
- Pacific Drive
- Necesse
- Voidsayer
- Mini Cozy Room
- Warhammer Space Marine II
- EA Sports F1 25
- Fallout 4 GOTY
- Read Dead Redemption II
- Assassin's Creed IV Black Flag
- Manor Lords
- Total War Warhammer II
