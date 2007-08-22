Steam : les soldes du week-end

Publié le Samedi 18 octobre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

 

Steam : les soldes du week-end

Une belle semaine

Steam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.

Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
  • Les jeux Warner Bros sont en soldes :
    Hogwarts Legacy : L'héritage de Poudlard
    Lego Harry Potter
    Mortal Kombat I
    Mortal Kombat 11
    Injustice 2
    Batman Arkham Collection
    Gotham Knights
    Suicide Squad
    La Terre du Milieu : L'ombre de la guerre
    La Terre du Milieu : L'ombre du Mordor
    Lego Lords of the Rings
    Lego Star Wars
    Mad Max
    Lego Batman
  • Les jeux Like A Dragon & Yakuza sont en soldes
  • Star Wars Outlaws
  • Settlement Survival
  • Beach Invasion 1944
  • Pacific Drive
  • Necesse
  • Voidsayer
  • Mini Cozy Room
  • Warhammer Space Marine II
  • EA Sports F1 25
  • Fallout 4 GOTY
  • Read Dead Redemption II
  • Assassin's Creed IV Black Flag
  • Manor Lords
  • Total War Warhammer II
Pour consulter la liste complète, cliquez ici.

 

 
