Dernières actus
Assetto Corsa Rally annoncé pou...
Kaku : Ancien Seal est disponib...
Top des ventes de jeux vidéo su...
Publié le Lundi 20 octobre 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Project Motor Racing dévoile plein de nouvelles choses
Ça promet du lourdLe jeu Project Motor Racing est un jeu de simulation de courses automobiles, qui se veut ultraréaliste. Il sortira le 25 novembre sur PC, PS5 et Xbox Series. Le jeu est déjà en précommande.
Au menu, quelques 27 circuits et plus de 70 voitures différentes réparties en 10 classes vous attendent. Vous retrouverez les voitures les plus modernes mais aussi les GT des années 70 et après.
Développé par Straight4 Studios et édité par Giants Software, le jeu a présenté en vidéo quelques nouveautés telles que son mode multijoueur, de nouvelles classes de voitures, 7 nouveaux bolides, le circuit de Daytona et son nouveau système de surface dynamique baptisé True2Track.
Alors que les catégories LMDh, GT3, GT4, MX-5 Trophy, GT, LMP, Groupe C, Sports Car '70, N-GT et GT1 ont déjà été annoncées, Project Motor Racing présente une nouvelle catégorie : IMSA GTO. On y retrouvera les voitures suivantes :
- Roush Mercury Cougar XR-7
- Chevrolet Camaro Z28 IMSA GTO
- Audi 90 quattro IMSA GTO
- Mazda RX-7
Et dans les catégories LMDh et Prototype, de nouvelles voitures sont également annoncées :
- Toyota GR010 Hybrid (LMDh) de 2023
- Acura ARX-06 (LMDh) de 2023
- Cadillac Northstar LMP-02 (LMP) de 2002
- Mercedes-Benz Sauber C9 (Groupe C) de 1989
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
Articles préférés
- Pokemon Go change son système de niveaux
- Arc Raiders : un nouveau Playtest avant la sortie
- Masters de feu 2025 : un spectacle exceptionnel
- (TEST) EA Sports FC 26 (PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch)
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1)
- (TEST) Agatha Christie – Mort sur le Nil (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)
Dernières Vidéos
- Keeper est sorti sur PC et Xbox
- Plants vs. Zombies: Replanted arrive le 23 octobre
- Intellivision Sprint : une nouvelle console rétro pour Noël
- Little Corners : faites des décors de décos sur PC
- Project Motor Racing dévoile plein de nouvelles choses
- Assetto Corsa Rally annoncé pour le 13 novembre
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)