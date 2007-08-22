- Project Motor Racing dévoile plein de nouvelles choses

Publié le Lundi 20 octobre 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Ça promet du lourd

Roush Mercury Cougar XR-7

Chevrolet Camaro Z28 IMSA GTO

Audi 90 quattro IMSA GTO

Mazda RX-7

Toyota GR010 Hybrid (LMDh) de 2023

Acura ARX-06 (LMDh) de 2023

Cadillac Northstar LMP-02 (LMP) de 2002

Mercedes-Benz Sauber C9 (Groupe C) de 1989

Le jeu Project Motor Racing est un jeu de simulation de courses automobiles, qui se veut ultraréaliste. Il sortira le 25 novembre sur PC, PS5 et Xbox Series. Le jeu est déjà en précommande.Au menu, quelques 27 circuits et plus de 70 voitures différentes réparties en 10 classes vous attendent. Vous retrouverez les voitures les plus modernes mais aussi les GT des années 70 et après.Développé par Straight4 Studios et édité par Giants Software, le jeu a présenté en vidéo quelques nouveautés telles que son mode multijoueur, de nouvelles classes de voitures, 7 nouveaux bolides, le circuit de Daytona et son nouveau système de surface dynamique baptisé True2Track.Alors que les catégories LMDh, GT3, GT4, MX-5 Trophy, GT, LMP, Groupe C, Sports Car '70, N-GT et GT1 ont déjà été annoncées, Project Motor Racing présente une nouvelle catégorie : IMSA GTO. On y retrouvera les voitures suivantes :Dans la catégtorie 964 Trophy, la Prosche Carrera Cup (964) se joint à la liste.Et dans les catégories LMDh et Prototype, de nouvelles voitures sont également annoncées :Réalisme de la conduite, météo dynamique, et même un cycle jour/nuit, le jeu se veut pointu pour plaire aux purs fans de simulation, mais suffisamment accessible pour aussi plaire au plus grand nombre.