Publié le Vendredi 24 octobre 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Solasta II en accès anticipé pour début 2026
Nous aussi, on l'attend...Après un premier opus qui a remporté un certain succès, le studio indépendant Tactical Adventures planche sur une suite, logiquement baptisée Solasta II.
Espéré pour cette année, le jeu sortira finalement début 2026 en accès anticipé sur PC, sur Steam. Une démo peut d'ailleurs y être jouée gratuitement.
Pour rappel, il s'agit d'un RPG inspiré des jeux de plateau.
Le jeu vous renvoie dans le monde de Neokos. Ce monde est au bord de l'effondrement, tombé aux mains de Shadwyn, un être tout-puissant. Alors qu'une vague de corruption déferle à travers le continent, un groupe d'aventuriers décide de se dresser face à la menace...
Le jeu proposera du coop en ligne jusqu'à 4 joueurs, des combats tactiques au tour par tour et sera développé sous Unreal Engine 5. Il proposera un monde cohérent, en constante évolution, avec une narration omniprésente.
Une nouvelle vidéo a été publiée.
