Publié le Vendredi 24 octobre 2025 à 11:15:00 par Cedric Gasperini
Frieda is Changing, un jeu d'enquête horrifique façon BD
Saloperie d'adoTout petit jeu indépendant signé du studio Mucks! Games, Frieda is Changing vous met dans la peau d'une insupportable ado de 14 ans bien décidée à comprendre la raison de la disparition de sa grande soeur.
Alors qu'on sait tous qu'elle s'est barrée parce qu'elle a suivi son copain, les yeux pleins d'amour et de rêves, brisés une fois que ledit copain l'a forcée à se prostituer. Si,si. C'est comme ça, la vie.
En tout cas, Frieda habite un petit village paumé, plein de secrets et de personnages bizarres, et elle mène l'enquête.
Frieda is Changing est un jeu d'aventure ambiance horreur, en point'n click, avec des graphismes façon BD.
Le jeu sortira prochainement sur PC, sur Steam.
