Publié le Vendredi 24 octobre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Assassin’s Creed Shadows sort sur Nintendo Switch 2 le 2 décembre
En mode nomadeUbisoft a annoncé la sortie de son Assassin’s Creed Shadows sur Nintendo Switch 2 le 2 décembre prochain. Le jeu est déjà disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Vous pouvez retrouver notre test ici.
Le jeu sortira avec toutes les mises à jour et tous les contenus supplémentaires déjà disponibles pour le jeu, sauf l'extension "Traque sur Awaji" qui arrivera en début d'année 2026.
Il sera proposé au prix de 59,99 €.
La version Nintendo Switch 2 prendra en charge l'écran tactile pour la navigation dans les menus et sur la carte.
Une vidéo de présentation a été publiée.
