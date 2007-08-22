Assassin’s Creed Shadows sort sur Nintendo Switch 2 le 2 décembre

Dernières actus

Publié le Vendredi 24 octobre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

 

Assassin’s Creed Shadows sort sur Nintendo Switch 2 le 2 décembre

En mode nomade

Ubisoft a annoncé la sortie de son Assassin’s Creed Shadows sur Nintendo Switch 2 le 2 décembre prochain. Le jeu est déjà disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Vous pouvez retrouver notre test ici.

Le jeu sortira avec toutes les mises à jour et tous les contenus supplémentaires déjà disponibles pour le jeu, sauf l'extension "Traque sur Awaji" qui arrivera en début d'année 2026.

Il sera proposé au prix de 59,99 €.

La version Nintendo Switch 2 prendra en charge l'écran tactile pour la navigation dans les menus et sur la carte.

Une vidéo de présentation a été publiée.

 

 
