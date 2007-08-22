- The Lonesome Guild, le nouveau jeu Don't Nod est sorti

Publié le Vendredi 24 octobre 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Comme les six doigts de la main

The Lonesome Guild est un action-RPG développé par le studio italien Tiny Bull Studios et édité par les français de Don't Nod. Le jeu vient de sortir sur PC, PS5 et Xbox Series. Il est proposé à moins de 25 €.Vous débutez en tant que Ghost, un esprit qui n'a plus aucun souvenir. Il va créer sa Lonesome Guild, composée d'aventuriers, dans le but de débarrasser le monde d'Etere de la corruption qui le ronge, matérialisée par une brume maléfique.Au total, ce sont six héros qui vont faire équipe. Chacun avec sa spécialité, ses compétences, ses armes, et vous pourrez switcher de l'un à l'autre à n'importe quel moment, y compris durant les combats.Les liens qui se créeront entre personnages permettront de développer de nouveaux combos d'attaque.Un petit jeu charmant, plus complexe qu'il n'en a l'air, plus profond qu'il ne semble l'être.