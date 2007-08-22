Shopping de Noël 2025 : notre sélection de cadeaux

Publié le Mercredi 19 novembre 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Découvez les cadeaux stars de cette fin d'année !

Encore une année à décorer un sapin (pensez à prendre un vrai sapin, c'est plus écologique, plus agréable, plus festif et bien plus cher qu'une saloperie de sapin en plastique), à se goinfrer durant les fêtes et à avoir des cadeaux qu'on ne voulait pas et qui ne nous plaisent pas.Heureusement, il y a les plateformes de seconde main dont l'activité explose après les fêtes.Si toutefois vous voulez éviter ça et faire de jolis cadeaux, qui plaisent, nous vous avons mâché le travail. Voici une sélection de cadeaux à mettre sous le sapin, tous validés par notre panel de testeurs. Parce que oui, on les teste. On écarte ce qui ne plait pas et on vous garde le meilleur, pour être certain que vous ne serez pas déçus.En fait, les lutins du Père-Noël, c'est un peu nous...