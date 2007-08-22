Dernières actus
Assassin’s Creed Mirage : la m...
PlayStation lance ses soldes de ...
Guild Wars Reforged : le célèb...
Casinos en ligne avec bonus sans...
Publié le Mercredi 19 novembre 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini
Shopping de Noël 2025 : notre sélection de cadeaux
Découvez les cadeaux stars de cette fin d'année !Encore une année à décorer un sapin (pensez à prendre un vrai sapin, c'est plus écologique, plus agréable, plus festif et bien plus cher qu'une saloperie de sapin en plastique), à se goinfrer durant les fêtes et à avoir des cadeaux qu'on ne voulait pas et qui ne nous plaisent pas.
Heureusement, il y a les plateformes de seconde main dont l'activité explose après les fêtes.
Si toutefois vous voulez éviter ça et faire de jolis cadeaux, qui plaisent, nous vous avons mâché le travail. Voici une sélection de cadeaux à mettre sous le sapin, tous validés par notre panel de testeurs. Parce que oui, on les teste. On écarte ce qui ne plait pas et on vous garde le meilleur, pour être certain que vous ne serez pas déçus.
En fait, les lutins du Père-Noël, c'est un peu nous...
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
Articles préférés
- (TEST) Ninja Gaiden 4 (PC, PS5, Xbox Series)
- Dispatch : le jeu sur le quotidien des super-héros est sorti
- (TEST) The Outer Worlds 2 (PC, PS5, Xbox Series)
- Highlands Fishing, le DLC de Farming Simulator 25 est enfin là
- (TEST) Echoes of the End (PC, PS5, Xbox Series)
Dernières Vidéos
- Demonschool, le jeu inspiré par la saga Persona est sorti !
- Winter Survival est disponible en version finale
- Tales of Berseria Remastered annoncé pour février 2026
- Légendes Pokémon : Z-A dévoile un nouveau Pokémon... payant
- PGA TOUR 2K25 annoncé sur Nintendo Switch 2
- Guild Wars Reforged : le célèbre MMO se met au goût du jour
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)