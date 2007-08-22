Dernières actus
Publié le Mercredi 19 novembre 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
PlayStation lance ses soldes de fin d'année
Une envie soudaine d'acheter ?Sony se faufile dans le Black Friday pour proposer toute une série de promotions. Ça démarre le 21 novembre, donc vendredi, même si LE BLACK FRIDAY C'EST LE 28 NOVEMBRE, PUTAIN ! et ça durera jusqu'au 18 décembre, dans la limite des stocks disponibles, mais vous pouvez y aller, les stocks sont importants.
Bref, plusieurs promotions sont à découvrir comme :
- le pack Console édition numérique PS5 825 Go – Fortnite Flowering Chaos à 349,99 € (contient du contenu en jeu disponible en exclusivité sur PlayStation et 1 000 V-Bucks)
- le pack Console PS5 1 To – Fortnite Flowering Chaos à 449,99 € (contient du contenu en jeu disponible en exclusivité sur PlayStation et 1 000 V-Bucks)
- Réduction de 100 € sur les consoles PS5
- Réduction de 150 € sur les consoles édition numérique PS5
- Réduction de 100 € sur les consoles PS5 Pro
- 100€ de remise sur le PlayStation VR2
- 20€ de remise sur une sélection de DualSense jusqu’au 05/12 inclus (peut différer en fonction des enseignes)
- 30€ de remise sur la DualSense Edge jusqu’au 12/12 inclus
- 20€ de remise sur le PlayStation Portal
- 20€ de remise sur les casques PlayStation Pulse Elite
- 30€ de remise sur les écouteurs Pulse Explore
- Des remises allant jusqu’à 50€ sur une sélection de jeux édités par Sony Interactive Entertainment tel que Astro-Bot, God of War Ragnarok, Marvel’s Spider-Man 2, et bien d’autres encore
