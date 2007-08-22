Assassin’s Creed Mirage : la mise à jour gratuite Valley of Memory est disponible

Publié le Mercredi 19 novembre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Suffisant pour avoir envie d'y rejouer ?

S'il y a encore des joueurs qui jouent encore à cette déception d'Assassin’s Creed Mirage, ou qui voudraient pourquoi pas y refaire un tour, sachez qu'Ubisoft vient de sortir une grosse mise à jour gratuite pour le jeu. Elle s'intitule Valley of Memory (Vallée des souvenirs).Elle se télécharge automatiquement.Valley of Memory plonge les joueurs dans l’Al-'Ula du IXsiècle, une oasis de la province de Médine, dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite. Au menu, une nouvelle aventure, à la recherche du père du héros, Basim. Ce nouveau scénario ajoute 6 heures de jeu. Soit quasiment autant que le jeu d'origine. Ouais, on est mauvaise langue, mais on a tellement été déçu par Mirage que bon... y'a pas de raison qu'on ne se moque pas.Vous pourrez découvrir la vallée d'Al-'Ula, mais aussi la nécropole d’Hégra, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous découvrirez aussi de nouvelles missions d’assassinat, de nouveaux contrats, de nouvelles activités secondaires et objets de collection.Ajoutez des séquences de l'Animus, permettant de rejouer n'importe quel contrat ou mission d'assassinat, l'amélioration du Parkour avec des mouvements supplémentaires, de nouveaux outils et de nouvelles compétences à débloquer et de nouveaux réglages de difficulté.