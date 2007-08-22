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Publié le Mardi 24 mars 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Who are you?, un jeu d'horreur avec des ovnis
Y'a qu'à téléphoner à la maisonDéveloppé par Haunting Humans Studio et édité par Infibit Games, Who are you? est un jeu d'horreur psychologique basé sur les ovnis. Il s'appuie sur de vraies recherches. Différentes enquêtes et puzzles vous y attendent.
Le jeu s'appuie sur de véritables théories et est réalisé en collaboration avec de vraies ufologues.
L'histoire suit celle de Ray Roswell, dont la femme a disparu il y a 20 ans. Quand sa fille unique disparait à son tour, il se lance à sa recherche. Non parce que ça femme, d'accord. Il n'avait pas trop cherché à l'époque, la preuve, pas de jeu vidéo. Mais là, sa fille, faut pas déconner non plus. Fait chier E.T.
C'est un jeu américain, bien entendu. Il sortira par épisode. Le premier débarque le 27 mars, sur PC, sur Steam. Une démo est disponible pour tester le jeu avant de l'acheter.
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