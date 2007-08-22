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Publié le Lundi 23 mars 2026 à 11:15:00 par Cedric Gasperini
Inky Blinky Bob est sorti
Entre horreur et funInky Blinky Bob est une comédie horrifique. Vous allez sillonner le monde à bord d'une montgolfière armée, alors que les cieux sont envahis de monstres à combattre, créés par une corporation biotechnologique qui a décidé de détruire le monde.
Vous allez devoir explorer le monde, vous poser parfois pour trouver de quoi survivre et améliorer votre machine volante, combattre des tas de monstres, mais aussi rencontrer et aider des survivants.
Inky Blinky Bob est un jeu d'action et d'aventure en vue subjective, développé par Eldelic Games. Le jeu vient de sortir sur PC, sur Steam. Il est proposé à moins de 15 € et, bonne nouvelle, une démo est disponible pour tester le jeu avant de l'acheter.
Vous pouvez aussi le découvrir en vidéo :
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