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Publié le Lundi 23 mars 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Hard West 2 arrive sur PS5 et Xbox Series
Le bon, la brute et l'occultisteDéveloppé par Ice Code Games et édité par Good Shepherd Entertainment, Hard West 2 est sorti sur PC en août 2022. Il débarque sur consoles PS5 et Xbox Series dans les prochaines semaines.
Hard West 2, c'est un jeu dans lequel vous incarnez un desperado, Gin Carter, hors-la-loi avide de richesses. Il s'entoure de quelques autres bandits, tous dotés de pouvoirs surnaturels, dans le but de prendre d'assaut le train fantôme qui sillonne les rails rempli d'or.
Mais une fois sur place, Gin se rend compte que c'est un piège : le diable a pris son âme. Il décide, avec ses camarades, d'aller l'affronter.
Jeu d'action tactique, avec des combats au tour par tour, des cartes pour s'offrir des combos, un peu de gestion de groupe, de RPG... Hard West 2 se dévoile dans une nouvelle bande-annonce.
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