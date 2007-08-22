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Publié le Lundi 23 mars 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Ghost Master: Resurrection est sorti sur PC et consoles
Bouh !Sorti en 2003, Ghost Master est un jeu façon jeu de stratégie en temps réel dans lequel vous devez réussir à faire fuir tous les humains d'une ville. Faites-leur peur, rendez-les fous, mais virez-les !
Durant 11 niveaux, de la base miliaire à l'asile de fous en passant par le manoir, le navire de luxe, l'hôpital ou la station de police, le but est de semer la terreur parmi les vivants.
Vous allez commander à une armée de fantômes, vous devez en libérer certains, prisonniers dans les lieux, mais surtout lâcher les pires calamités possibles.
Le jeu ressort enversion améliorée, sous le titre Ghost Master: Resurrection. Au menu, graphismes au goût du jour, gameplay retravaillé...
Le jeu vient de sortir sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch. Il inclus deux DLC, Until Dawn et Ghost Adrift. Il est vendu moins de 20 €.
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