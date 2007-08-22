Dernières actus
(TEST) WWE 2K26 (PC, PS5, Xbox S...
Borderlands 4 : une nouvelle vid...
Publié le Mardi 24 mars 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Minecraft Dungeons II annoncé pour cette année
Plein le cubeNouveau jeu de type action-RPG, Minecraft Dungeons II a été annoncé pour cette année par Microsoft. Il sortira sur Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC. Il est attendu pour cet automne, si tout va bien.
Le monde est encore en danger, menacé par un tyran et bien entendu, il faut qu'un héros vienne mettre de l'ordre là-dedans. C'est à vous qu'il incombe de faire le ménage.
Le jeu n'a pas dévoilé grand-chose comme infos, mais une bande-annonce a été diffusée. La voici.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- (TEST) Resident Evil Requiem (PC, PS5, Xbox Series)
- Marathon : le Server Slam débute aujourd'hui
- (TEST) God of War Sons of Sparta (PS5)
- (Premier Aperçu) Aphelion : le nouveau jeu signé Don't Nod
- (TEST) Razer Wolverine V3 Pro 8K PC eSport Green Edition, une manette pour pro
- (TEST) Pokémon Vert Feuille et Rouge Feu (Nintendo Switch)
Dernières Vidéos
- Sintopia débarque le 16 avril
- Nippets : le jeu de cache-cache sort le 7 avril
- Pokémon Champions arrive le 8 avril
- Zoo Simulator débarque sur Xbox Series
- Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel sort demain
- Little Nightmares – Broken Promises, le court métrage d'animation sélectionné au Festival d'Annecy
- Gacha Capsule Shop Simulator - Akihabara, un jeu de collections japonaises
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD