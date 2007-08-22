Minecraft Dungeons II annoncé pour cette année

Publié le Mardi 24 mars 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Plein le cube

Nouveau jeu de type action-RPG, Minecraft Dungeons II a été annoncé pour cette année par Microsoft. Il sortira sur Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC. Il est attendu pour cet automne, si tout va bien.Le monde est encore en danger, menacé par un tyran et bien entendu, il faut qu'un héros vienne mettre de l'ordre là-dedans. C'est à vous qu'il incombe de faire le ménage.Le jeu n'a pas dévoilé grand-chose comme infos, mais une bande-annonce a été diffusée. La voici.