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Publié le Vendredi 10 avril 2026 à 11:15:00 par Cedric Gasperini
Temtem: Pioneers, un nouveau MMORPG annoncé
Avec des créatures à collectionnerDans un monde Fantasy, vous allez explorer les lieux, bâtir des villages, rencontrer des gens, vous lier d'amitié, sillonner les forêts, les plaines, les campagnes, les déserts... mais aussi combattre des créatures hostiles.
Vous pourrez aussi capturer quelques 200 Temtem, des créatures dotées de capacités uniques.
Temtem: Pioneers est une sorte de MMORPG, prévu sur PC.
Si le jeu vous titille, notez qu'un Kickstarter est actuellement en cours, pour financer le développement.
Bref, voilà un tout nouveau monde, coloré, à explorer et à exploiter entre amis. Un jeu qui se veut sympathique, avec quelques combats au tour par tour.
On vous laisse découvrir ça en vidéo :
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