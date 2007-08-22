(TEST) Greedfall : The Dying World (PC, PS5, Xbox Series)

Publié le Mercredi 25 mars 2026 à 11:38:00 par Cedric Gasperini

En demi-teinte

Après un premier jeu très prometteur, bourré de bonnes intentions, bourré de bonnes idées, on attendait beaucoup de cette suite. Même si elle n'en est pas une directe.Le monde de Greedfall est fourmillant, détonnant, original et on pouvait espérer le meilleur.6 ans et demi après, elle débarque enfin. Après des errements, des déceptions, des refontes, bref, un travail de longue haleine, elle est désormais disponible dans toutes les bonnes boucheries.Avec une seule et même question : est-ce toujours aussi bon ?La réponse est non.