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Publié le Mercredi 25 mars 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Pokémon Champions arrive le 8 avril
Juste une histoire de combatPokémon Champions sera disponible le 8 avril sur Nintendo Switch. Il sortira plus tard sur iOS et Android. Le jeu est signé de la Pokémon Company.
Pokémon Champions est un jeu de combat. Des combats de Pokémon, bien entendu, avec la possibilité d'affronter des joueurs du monde entier, quelle que soit la plateforme utilisée.
Tous les Polémons ne seront pas disponibles au lancement du jeu. Toutefois, le jeu sera compatible avec Pokémon HOME, permettant de transférer des Pokémon (pas tous) depuis d’autres jeux Pokémon de la série principale et notamment depuis Pokémon GO.
Des Pokémon méga-évolués débarquent aussi dans Pokémon Champions, y compris Méga-Méganium, Méga-Roitiflam et Méga-Aligatueur. Ces Pokémon dont la Méga-Évolution a été dévoilée dans Légendes Pokémon : Z-A seront dotés de nouveaux talents dans Pokémon Champions.
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