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Publié le Mercredi 25 mars 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Little Nightmares – Broken Promises, le court métrage d'animation sélectionné au Festival d'Annecy
Une histoire d'oreilles décollées ?Little Nightmares – Broken Promises est un court métrage d’animation en stop-motion basé sur la licence de jeux vidéo Little Nightmares. Il vient d'être officiellement sélectionné pour le Festival international du film d’animation d’Annecy dans la catégorie « Films de commande » et sera présenté pendant le festival.
Il a été créé en collaboration avec le Centre international d’animation Taller del Chucho de l’université de Guadalajara, un studio mexicain de stop-motion fondé par Guillermo del Toro (Le Labyrinthe de Pan, La Forme de l'eau, Hellboy, Pinocchio...).
Le court métrage est réalisé par Sofia Carillo et Juan Medina.
C'est l'occasion de vous remettre la bande-annonce, toujours aussi plaisante :
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