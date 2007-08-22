Dernières actus
(TEST) Magic: The Gathering - Te...
Masters of Albion : le nouveau j...
Vaiana : La légende du bout du ...
Who are you?, un jeu d'horreur a...
Publié le Mercredi 25 mars 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Gacha Capsule Shop Simulator - Akihabara, un jeu de collections japonaises
Des boules à collectionnerGacha Capsule Shop Simulator - Akihabara est un petit jeu développé par UGC90 qui, contrairement à ce que pourrait laisser penser son nom, n'est pas une salle de cinéma dans le Territoire de Belfort, mais un petit studio indépendant. Le jeu sort au mois d'avril, en accès anticipé, sur Steam.
Une démo y est d'ailleurs disponible, gratuitement.
Le jeu vous propose de gérer une boutique de jouets en capsule : il s'agit de ces figurines qui sont contenue dans des capsules, que les clients viennent acheter via des distributeurs automatiques. Ils reçoivent les capsules de manière aléatoire et tentent de créer des collections.
Vous devrez vous assurer qu'ils repartent contents, mais dépensent un max de thunes. Vous pourrez aussi créer votre propre collection de figurines.
Plus de 10 000 variantes de figurines sont présentes dans le jeu.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- (TEST) Resident Evil Requiem (PC, PS5, Xbox Series)
- Marathon : le Server Slam débute aujourd'hui
- (TEST) God of War Sons of Sparta (PS5)
- (Premier Aperçu) Aphelion : le nouveau jeu signé Don't Nod
- (TEST) Razer Wolverine V3 Pro 8K PC eSport Green Edition, une manette pour pro
- (TEST) Pokémon Vert Feuille et Rouge Feu (Nintendo Switch)
- (TEST) John Carpenter’s Toxic Commando (PC, PS5, Xbox Series)
Dernières Vidéos
- Sintopia débarque le 16 avril
- Nippets : le jeu de cache-cache sort le 7 avril
- Pokémon Champions arrive le 8 avril
- Zoo Simulator débarque sur Xbox Series
- Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel sort demain
- Little Nightmares – Broken Promises, le court métrage d'animation sélectionné au Festival d'Annecy
- Gacha Capsule Shop Simulator - Akihabara, un jeu de collections japonaises
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD