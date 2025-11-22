Steam : les soldes du week-end

PubliÃ© le Samedi 22 novembre 2025 Ã  11:00:00 par Cedric Gasperini

 

Steam : les soldes du week-end

Encore une belle semaine

Steam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.

Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
  • Les jeux PlayStation sont en soldes : 
    Ghost of Tsushima
    Stellar Blade
    Helldivers II
    Lost Soul Aside
    Marvel's Spider-Man 2
    Marvel's Spider-Man Remastered
    Marvel's Spider-Man Miles Morales
    Lego Horizon Adventures
    Ratchet & Clank
    Sackboy A Big Adventure
    Horizon Zero Dawn
    Horizon Forbidden West
    God of War Ragnarok
    God of War
    The Last of Us Part I
    The Last of Us Part II Remastered
    Uncharted Legacy of Thieves Collection
    Days Gone
    Until Dawn
    Returnal
  • Hearts of Iron IV est gratuit ce week-end
  • Astroneer
  • Pax Augusta
  • World of Goo 2
  • Final Fantasy XVI
  • STALKER 2 Heart of Chornobyl
  • Red Dead Redemption II
  • Red Dead Redemption
  • Dark Souls III
  • Enshrouded
  • Sekiro Shadows Die Twice
  • Battlefield 6
  • Diablo IV Vessel of Hatred Extension
Pour consulter la liste complète, cliquez ici.

 

