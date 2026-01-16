DerniÃ¨res actus
PubliÃ© le Vendredi 16 janvier 2026 Ã 09:30:00 par Cedric Gasperini
Ride 6 dÃ©voile son mode carriÃ¨re
ArrivÃ©e imminenteRide 6 sortira le 12 février 2026 sur PC, Xbox Series et PS5. Le studio italien de Milestone a dévoilé une nouvelle vidéo de son prochain jeu de courses de motos, qui s'attarde sur le mode carrière.
Ce mode permettra une certaine liberté, avec une progression basée sur un système de chapitres.
10 légendes de la moto seront incluses :
Par exemple, Niccolò Canepa, Peter Hickman et Ian Hutchinson, ou Tyler O'Hara. Sans oublier Guy Martin sur les courses sur route, ou Thomas Chareyre et Skyler Howes sur les courses Motard et Off-Road.
Le jeu mettra en scène les bolides de 21 constructeurs, soit quelques 340 motos réparties sur 7 catégories. Enfin, 45 circuits sont prévus, certains réels, certains fictifs.
Deux modes de conduite seront disponibles : un mode prop, dans lequel les joueurs expérimentés pourront retrouver des sensations réalistes, et le mode arcade, pour que n'importe qui puisse prendre le jeu en mains, même sans avoir jamais joué à un jeu de courses de motos.
