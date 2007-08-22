- MIO: Memories in Orbit s'offre une vidéo

Publié le Mercredi 14 janvier 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Des mio et des mibas

Jeu solo de plateforme, d'exploration et d'aventure, MIO: Memories in Orbit raconte l'histoire de Mio, un petit robot qui vient de se réveiller à l'intérieur de L'Arche. Autrefois entretenue par des IA, les Perles, l’Arche est désormais à l'abandon et est envahie par une végétation où circulent des machines détraquées.Vous devrez explorer l'Arche, combattre les robots corrompus et retrouver vos souvenirs afin de comprendre ce qui s'est passé.Le jeu est développé par Douze Dixièmes et édité par Focus Entertainment. Il sortira le 20 janvier 2026 sur Steam, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.Une nouvelle vidéo vient d'être publiée et confirme que le jeu a l'air chouette.Et pour le plaisir, comme disait Herbert, on vous recolle les vidéos précédentes.