Publié le Vendredi 27 février 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Spellcasters Chronicles est sorti en accès anticipé
C'est gratuit !Spellcasters Chronicles est désormais disponible sur PC, sur Steam. Le jeu est en accès anticipé. Pour rappel, il s'agit d'un jeu multijoueur, gratuit et jouable en équipe, développé et édité par Quantic Dreams.
Deux équipes de 3 joueurs s'affrontent dans des parties de 25 minutes. Les joueurs doivent maîtriser la magie et les déplacements à un rythme soutenu. Une liste de 50 sorts les attend, répartis en 7 écoles distinctes.
Chaque mage a des pouvoirs préféfinis, des compétences uniques et un rôle précis. A tout moment, les mages, ces Spellcasters, peuvent s'envoler dans les airs et voler au-dessus de l'arène pour combattre.
Vous pourrez invoquer des créatures pour combattre à vos côtés : squelettes, ogres, dragons, titans... mais aussi bâtir des tours et autres bâtiments...
