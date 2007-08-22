Dernières actus
Publié le Vendredi 27 février 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
1348 Ex Voto sort en juin
Femme à chevalDéveloppé par Sedleo et édité par Dear Villagers en version numérique et Microids en version boîte, 1348 Ex Voto est un jeu d’action-aventure cinématique en vue extérieure, inspiré par les grands récits médiévaux.
C'est en Italie que l'action se déroule. Vous êtes dans la peau d'Aeta, une jeune chevaleresse (les femmes "chevalier", les chevaleresses, étaient rares mais existaient bel et bien à l'époque) dont le but est de sauver son amie Bianca, une roturière qui a été enlevée par des brigands.
Le jeu va vous faire parcourir une partie de l'Italie, traverser villes et villages, mais aussi plaines et forêts, pour mener à bien votre quête.
Il sortira le 4 juin prochain, sur PC, Xbox Series et PS5. Sur PS5, le jeu sortira en version boîte.
