Publié le Vendredi 27 février 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Realm of Ink sort le 26 mai sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch
A l'encre de tes yeuxDisponible en accès anticipé sur PC, sur Steam, depuis septembre 2024, le jeu Realm of Ink sort le 26 mai en version finale. Il en profite pour débarquer également sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch. Il sera vendu pour moins d'une vingtaine d'euiros.
Realm of Ink est un roguelike d'action aventure, un peu dans le même genre que le jeu indé à succès Hadès.
Développé par Leap Studio et édité par 663 Games, le jeu vous permet d'incarner Red, une épéiste qui traque le démon renard. Vous devrez progresser de salle en salle tout en tuant tous les ennemis qui vous y attendent. Classique, en somme. Le jeu propose divers styles de combats afin de varier les plaisirs, mais aussi pour vous permettre d'en choisir un qui vous corresponde.
L'univers se base autour du folklore raconté grâce à de l'encre de Chine.
Notez qu'une démo est actuellement disponible sur Steam et sur le Xbox Store.
