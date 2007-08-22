Dernières actus
Publié le Mercredi 14 janvier 2026
Reanimal en démo sur Nintendo Switch 2
Ça a l'air vraiment bienOn vous a déjà parlé de Reanimal, le prochain jeu de Tarsier Studios, à qui l'on doit les jeux Little Nightmares I et II. Il est attendu sur Nintendo Switch 2, PC, PS5 et Xbox Series pour le 13 février 2026.
Ce jeu d'horreur s'offre une démo sur Nintendo Switch 2, désormais dès à présent via le Nintendo Store. On vous rassure, elle est déjà dispo sur les autres plateformes.
Edité par THQ Nordic, il vous plonge dans l'histoire d'un frère et sa soeur, qui vont affronter les horreurs qui pullulent sur une île étrange, dans le but d'aller sauver leurs amis disparus.
Le jeu sera jouable en coop.
