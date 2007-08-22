Dernières actus
Publié le Mardi 13 janvier 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Aniimo : deuxième bêta fermée en approche
Attrapez-les tous, bien entenduAniimo est un jeu de collection de créatures et de combat. Il sortira dans les prochains mois, en 2026, sur PC, Xbox Series et mobiles.
Le but est de vous promener dans le monde et de rencontrer des Aniimo que vous pourrez affronter. Et les capturer, bien entendu. Vous pourrez même fusionner avec pour explorer le monde avec une nouvelle perspective et bénéficier des capacités spéciales des bestioles.
Un jeu à la Pokémon qui s'offre une deuxième bêta fermée le 23 janvier. Inscrivez-vous dès à présent sur le site officiel.
Le jeu est signé Pawprint Studio. Le jeu devrait être, à sortir, proposé gratuitement.
