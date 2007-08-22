Dernières actus
Publié le Mercredi 10 décembre 2025 à 11:15:00 par Cedric Gasperini
ShantyTown : créez des dioramas relaxants
Une âme de bâtisseurDéveloppé par Erik Rempen et édité par Kinephantom Games, ShantyTown est un jeu dans lequel vous allez créer des dioramas.
Le jeu est prévu sur PC, sur Steam, le 16 avril 2026. Une démo est disponible pour jeter gratuitement un oeil sur le jeu.
Vous pourrez donc créer des environnements urbains, dans 20 endroits différents, en plaçant objet par objet, chaque lieu ayant sa propre collection à utiliser. Chaque lieu a sa propre atmosphère et sa propre ambiance.
Une fois votre diorama terminé, vous pourrez le prendre en photo et garder ces photos dans votre dossier souvenir.
Un mode bac à sable est également disponible, pour créer tout ce que vous voulez, avec tous les objets du jeu.
Bref, ShatnyTown est un jeu calme, relaxant, sans pression.
