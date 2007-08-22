Dernières actus
Netherworld Covenant est enfin s...
Bladesong : un jeu de forgeron
Farming Simulator: Signature Edi...
Witchspire : le jeu de sorcière...
Publié le Mercredi 10 décembre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Vampires: Bloodlord Rising dévoile une vidéo
Les dents longuesInitialement prévu pour octobre dernier et repoussé à l'année prochaine, Vampires: Bloodlord Rising sortira finalement en accès anticipé le 30 janvier prochain, sur PC, sur Steam, Epic Games Store et Gog.com.
Le jeu, édité par Toplitz Production et développé par Mehuman Games, vous propose de lancer votre propre dynastie de Vampires dans la région fictive de Sangavia, située dans les Balkans.
Vous incarnez Dragos, un humain nouvellement transformé en vampire. Vous allez tenter de vous imposer en maître en prenant le contrôle du pays. Vous devrez construire votre château, le meubler, l'agrandir au fil du temps, récolter des ressources, protéger vos descendants, vous nourrir et surtout, éviter les chasseurs de vampires ou les combattre.
Une nouvelle vidéo a été publiée.
