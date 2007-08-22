Dernières actus
(TEST) Kirby Air Riders (Nintend...
Rune Factory: Guardians of Azuma...
Seina: a Tale Of Spirits, un jeu...
Esports Manager 2026 : gérez un...
Publié le Mercredi 10 décembre 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Witchspire : le jeu de sorcière dévoile du gameplay
Ma sorcière bien-aiméeLe studio suédois Envar Games a dévoilé une vidéo de gameplay de son prochain (et premier) jeu Witchspire, à soritr en 2026. Il sera disponible en accès anticipé.
Il s'agit d'un jeu d'aventure et de survie, à jouer en coop. Vous incarnez une sorcière, accompagnée d'un animal familier, et votre but est de comprendre comment vous avez pu arriver dans ce monde et réussir à rentrer chez vous.
A l'aide de votre baguette magique, vous pourrez lancer des sorts : couper du bois pour récupérer des matériaux, combattre des ennemis...
Vous pourrez gagner des points d'expérience et débloquer de nouvelles capacités au fil du temps.
Mais surtout, vous pourrez vous promener et découvrir le monde à califourchon sur votre balais. Et ça, c'est plutôt cool.
Le jeu est prévu sur PC, via Steam.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Casinos en ligne avec bonus sans dépôt : gagnez sans risque en 2025
- Guild Wars Reforged : le célèbre MMO se met au goût du jour
- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares a une date
- Raji: Kaliyuga, le nouveau jeu d'action-aventure indien
- Tides of Annihilation : un jeu d'action-aventure sur les légendes Arthuriennes
- (TEST) Call of Duty: Black Ops 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)
Dernières Vidéos
- Monster Hunter Wilds, la nouvelle mise à jour
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection dévoile une nouvelle vidéo
- DeadCore Redux, un FPS plateformes futuriste
- R-Type Dimensions III annoncé
- Hell Let Loose: Vietnam, un FPS multi dans la jungle
- Symbiosis : un RPG qui vous met face à des hordes d'insectes
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)