(TEST) Kirby Air Riders (Nintendo Switch 2)

Publié le Mardi 9 décembre 2025 à 11:00:00

C'est un peu court, jeune homme

Nommé du nom de l'avocat qui a sorti de la panade Nintendo dans les années 80, comme quoi, on peut aimer un truc qui vient d'un avocat, et c'est assez exceptionnel pour être mentionné, Kirby est l'un des personnages préférés de l'univers Nintendo.Il faut dire qu'il est tout mignon, avec sa bonne boubouille toute rose.S'il n'avait cet appétit glouton insatiable, on aurait presque envie de le serrer dans ses bras et de lui faire de gros câlins. D'ailleurs, je ne comprends pas que le monde ne soit pas inondé de peluches Kirby. Il devrait y en avoir partout, dans toutes les boutiques... et les gends passeraient plus de temps à faire des câlins qu'à être cons.Bref. On adore tous Kirby.Ça ne veut pas dire qu'on aime tous ses jeux non plus...