Dernières actus
Rune Factory: Guardians of Azuma...
Seina: a Tale Of Spirits, un jeu...
Esports Manager 2026 : gérez un...
Golf 5 MAX, du golf retro pour 2...
Publié le Mardi 9 décembre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
(TEST) Kirby Air Riders (Nintendo Switch 2)
C'est un peu court, jeune hommeNommé du nom de l'avocat qui a sorti de la panade Nintendo dans les années 80, comme quoi, on peut aimer un truc qui vient d'un avocat, et c'est assez exceptionnel pour être mentionné, Kirby est l'un des personnages préférés de l'univers Nintendo.
Il faut dire qu'il est tout mignon, avec sa bonne boubouille toute rose.
S'il n'avait cet appétit glouton insatiable, on aurait presque envie de le serrer dans ses bras et de lui faire de gros câlins. D'ailleurs, je ne comprends pas que le monde ne soit pas inondé de peluches Kirby. Il devrait y en avoir partout, dans toutes les boutiques... et les gends passeraient plus de temps à faire des câlins qu'à être cons.
Bref. On adore tous Kirby.
Ça ne veut pas dire qu'on aime tous ses jeux non plus...
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Casinos en ligne avec bonus sans dépôt : gagnez sans risque en 2025
- Guild Wars Reforged : le célèbre MMO se met au goût du jour
- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares a une date
- Raji: Kaliyuga, le nouveau jeu d'action-aventure indien
- Tides of Annihilation : un jeu d'action-aventure sur les légendes Arthuriennes
- (TEST) Call of Duty: Black Ops 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)
Dernières Vidéos
- Farming Simulator: Signature Edition est sorti sur Nintendo Switch 2
- Witchspire : le jeu de sorcière dévoile du gameplay
- Rune Factory: Guardians of Azuma annoncé sur PS5 et Xbox Series
- Seina: a Tale Of Spirits, un jeu d'aventure inspiré de la culture japonaise
- Esports Manager 2026 : gérez une équipe d'esport
- Golf 5 MAX, du golf retro pour 2026
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)