Publié le Mercredi 10 décembre 2025 à 11:45:00 par Cedric Gasperini
Spirit Crossing, un nouveau MMO annoncé pour 2026
La vie, l'amour, les vachesDéveloppé par Spry Fox, un studio américain, Spirit Crossing est un MMO feel good qui sortira en 2026. Il sortira sur PC, via Steam, mais aussi sur mobile.
Initialement développé en partenariat avec Netflix, le jeu sera finalement développé de manière indépendante. Le but du jeu est de partager des expériences, créer, se connecter avec les autres, se détendre, explorer des paysages fantastiques, mais aussi participer à des tournois de pêche, semer et récolter...
Bref, il y aura des activités à partager, ne serait-ce que pour uniquement faire connaissance en se réunissant, par exemple, autour d'un feu de bois.
Vous pourrez aussi construire des bâtiments ensemble, créer des villes, jouer de la musique...
Un simple MMO de simulation de vie, en quelque sorte.
Une vidéo a été publiée.
