Publié le Vendredi 12 décembre 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Tides of Tomorrow dévoile un nouveau personnage
Faites-vous des ennemisTides of Tomorrow est un jeu développé par Digixart, à qui l'on doit le jeu Road 96, et édité par Deep silver. Il sera disponible sur PC, sur Steam, et sortira le 24 février 2026.
Dans le jeu, vous vous retrouvez sur la planète océan Elynd. Vous devrez survivre à une épidémie en explorant différentes villes et villages flottants pour trouver un remède. Mais attention à bien choisir vos alliés car leurs actions pourront influencer votre histoire en vous créant des ennemis.
Tides of Tomorrow est un jeu d'aventure et d'exploration à choix multiples. Vous aurez le choix entre 3 factions distinctes qui modèlent votre histoire en vous permettant de développer des affinités avec certains personnages, mais aussi des tensions avec d'autres. En plus de votre choix de factions, les choix de vos amis impacteront aussi votre jeu. Vous pourrez en effet lier votre histoire aux leurs, faisant que leurs choix impacteront vos relations avec les personnages et donc leurs réactions à votre égard.
L'idéal pour pourrir les parties de vos amis.
Un nouveau personnages, Eyla, a été dévoilé. On vous laisse le découvrir en vidéo :
