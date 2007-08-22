Dernières actus
Publié le Vendredi 12 décembre 2025 à 09:53:00 par Cedric Gasperini
Divinity, par les créateurs de Baldur's Gate 3
Retour à RivellonLarian Studios a dévoilé leur nouveau jeu : Divinity. Le jeu se déroulera à nouveau dans le monde de Rivellon et fera suite à ses deux précédents jeux : Divinity: Original Sin et Divinity: Original Sin 2.
Il ne sera pas nécessaire d'avoir joué aux précédents jeux pour comprendre l'histoire, elle sera indépendante. Mais ce sera un plus pour comprendre les codes de cet univers.
Le jeu s'annonce comme un RPG profond, avec une forte composante narrative.
Peu de choses ont fuité sur le jeu. Ni date de sortie, ni plateforme (PC sûr mais pour les autres, aucune idée...). Bref, il faudra vous contenter d'une bande-annonce, sans gameplay, qui vous plonge toutefois dans l'ambiance. Inscrivez-vous à la newletter du site offiiciel pour être informé des nouveautés.
