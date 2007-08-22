Dernières actus
Publié le Vendredi 12 décembre 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Unholy Adventure: Mystery, un jeu d'aventure à l'ancienne sur Nintendo Switch
Journée de merdeDécouvrez la vie de Peter Grim, un homme ordinaire qui vit une période assez compliquée : sa femme a disparu, un orage surnaturel frappe la ville et des rats géants rôdent dans les rues.
Peter va explorer les environs et tenter de découvrir ce qui a bien pu se passer. Ah oui, et éventuellement retrouver sa femme. Y'a de la vaisselle à faire.
Vous allez explorer les environs, vous retrouver dans des situations étranges et malaisantes, rencontrer des personnages singuliers et résoudre des puzzles. Des tas de puzzles.
Unholy Adventure: Mystery est un jeu d'aventure de type thriller, un point'n click aux graphismes fleurant bon les années 90. Le jeu est signé RedDeer.Games et sortira sur Nintendo Switch le 22 décembre. Il sera en français et devrait être proposé à 5,99 € sauf changement de dernière minute.
