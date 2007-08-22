Dernières actus
Warhammer 40,000 : Rogue Trader ...
Lords of the Fallen II annoncé ...
Stars in the Trash, le petit jeu...
Tomb Raider : Deux nouveaux jeux...
Publié le Vendredi 12 décembre 2025 à 10:38:00 par Cedric Gasperini
No Law : le nouveau jeu signé Krafton (PUBG)
Ça va chierDéveloppé par Neon Giant, un studio américain à qui l'on doit le jeu The Ascent, et édité par Krafton, l'éditeur derrière PUBG Battelgrounds, ont annoncé le développement de No Law, un jeu qui sortira sur PC, PS5 et Xbox Series, sans doute en 2026.
Le jeu vous met dans la peau de Grey Harker, un ancien militaire qui a quitté la fureur de la guerre pour désormais s'occuper de... plantes. Mais lorsque l'on s'en prend à lui, ses instincts de guerrier reprennent le dessus et il décide de ramener un peu de justice dans un monde qui part à veau-l'eau.
Ce FPS vous entraîne dans une ville où le crime règne en maître, Port Desire, ville aux néons agressifs et à la crasse palpable. Une ambiance légèrement cyberpunk, une narration que les développeurs veulent soutenue et une violence omniprésente.
On a hâte d'en découvrir plus.
En attendant, une bande-annonce a été publiée.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Casinos en ligne avec bonus sans dépôt : gagnez sans risque en 2025
- Guild Wars Reforged : le célèbre MMO se met au goût du jour
- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares a une date
- Raji: Kaliyuga, le nouveau jeu d'action-aventure indien
- Tides of Annihilation : un jeu d'action-aventure sur les légendes Arthuriennes
- (TEST) Call of Duty: Black Ops 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)
Dernières Vidéos
- Star Wars: Galactic Racer sortira en 2026
- John Carpenter’s Toxic Commando sortira le 12 mars 2026
- Resident Evil Requiem : une nouvelle bande-annonce
- Solasta II en accès anticipé pour le 12 mars 2026
- Pragmata : démo, bande-annonce et Nintendo Switch 2
- Virtue and a Sledgehammer : pétez votre passé à coups de masse
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)