No Law : le nouveau jeu signé Krafton (PUBG)

Publié le Vendredi 12 décembre 2025 à 10:38:00 par Cedric Gasperini

Ça va chier

Développé par Neon Giant, un studio américain à qui l'on doit le jeu The Ascent, et édité par Krafton, l'éditeur derrière PUBG Battelgrounds, ont annoncé le développement de No Law, un jeu qui sortira sur PC, PS5 et Xbox Series, sans doute en 2026.Le jeu vous met dans la peau de Grey Harker, un ancien militaire qui a quitté la fureur de la guerre pour désormais s'occuper de... plantes. Mais lorsque l'on s'en prend à lui, ses instincts de guerrier reprennent le dessus et il décide de ramener un peu de justice dans un monde qui part à veau-l'eau.Ce FPS vous entraîne dans une ville où le crime règne en maître, Port Desire, ville aux néons agressifs et à la crasse palpable. Une ambiance légèrement cyberpunk, une narration que les développeurs veulent soutenue et une violence omniprésente.On a hâte d'en découvrir plus.En attendant, une bande-annonce a été publiée.