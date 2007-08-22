Dernières actus
Publié le Vendredi 12 décembre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Warhammer 40,000 : Rogue Trader est sorti sur Nintendo Switch 2
Un an plus tardWarhammer 40,000: Rogue Trader est sorti l'année dernière sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Vous pouvez d'ailleurs retrouver notre test, paru à cette occasion.
En tout cas, le jeu est un RPG au tour par tour qui vous permet d'incarner un libre-marchand, descendant d'une longue lignée de célèbres corsaires. Vous traverserez l'espace pour vendre vos marchandises grâce à une lettre de marque de l'Empereur.
Vous pourrez recruter des alliés selon les liens et les relations que vous vous ferez tout au long de l'aventure. Et vous pourrez choisir votre camp, à savoir soutenir l'Empire, devenir renégat ou aider d'autres factions.
Il vient de sortir sur Nintendo Switch 2. Cette version intègre toutes les mises à jour, soit plus de 100 heures de jeu. Les DLC Void Shadows et Lex Imperialis ne sont pas encore disponibles, mais seront proposés ultérieurement.
