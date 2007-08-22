Dernières actus
Publié le Vendredi 12 décembre 2025 à 10:23:00 par Cedric Gasperini
Lords of the Fallen II annoncé pour 2026
Tomber pour mieux se releverEn 2014 est sorti Lords of the Fallen, un jeu signé Deck 13 Interactive qui, malgré quelques qualités, n’a pas su rencontrer son public. Et si une suite avait été rapidement envisagée, d’errance en ratés, elle a été abandonnée au profit d’un reboot du même nom, confiée à un nouveau studio : Hexworks.
Sorti en 2023, ce nouveau Lords of the Fallen a remporté un petit succès, sans pour autant crever le plafond non plus, et s'est installé bien gentiment dans la lignée des Souls-like... que l'on a oublié bien vite.
Si vous voulez vous raffraîchir la mémoire, notre test de l'époque vous ravivera vos souvenirs. Bref. On ne s'attendait pas forcément à une suite.
Et pourtant, voilà que CI Games, qui possède la franchise, a annoncé la sortie pour 2026 de Lords of the Fallen 2. Il sortira sur PC, PS5 et Xbox Series.
Ce sera à nouveau un Souls-like, avec un brin de RPG dedans, et les développeurs bossent sur un nouveau système de démembrement des ennemis. De quoi mettre l'eau à la bouche (si, si, chacun ses petits plaisirs).
Ce nouvel opus est à découvrir en vidéo.
