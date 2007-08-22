(TEST) Turtle Beach Rematch Advanced, une manette belle et performante

Publié le Vendredi 5 décembre 2025 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

La solution idéale

Des manettes de remplacement, de toutes les marques, il en existe des dizaines. Mais soyons honnête, généralement, elles sont moins bonnes que les manettes officielles. Certes, elles sont moins chères aussi. Mais bon...Ou alors il faut cassez son PEL. Dans ces cas-là, effectivement, on tape dans du lourd niveau manette.Mais les occasions de présenter une manette vraiment pas chère et d'excellente qualité sont rares. En voici une.Turtle Beach a tapé fort pour sa nouvelle Rematch Advanced. Et niveau desing, en plus, bah on aime bien.