Publié le Vendredi 5 décembre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Log Away : construisez votre cabane
Pépouze dans la NatureLog Away est développé par The-Mark Entertainment. Il vient de sortir sur PC, via Steam. Jusqu'au 11 décembre vous obtiendrez en bonus un DLC déco de Noël.
Il s'agit d'un jeu dans lequel vous allez construire votre cabane en bois. Un nid douilleux où vous ressourcer, où passer des moments calmes et de recentrage sur soi-même. Au fil des saisons, vous verrez la nature évoluer...
Vous pourrez explorer les environs, vouspromener, découvrir les animaux, collecter des souvenirs qui pourront être revécus s'ils vous ont plu...
Un jeu sans pression, sans stress, sans limite de temps, dont il faut simplement profiter tranquillement.
