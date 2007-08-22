Let it die: Inferno, un roguelike de survie

Publié le Vendredi 5 décembre 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Bienvenue en enfer

Let it die: Inferno est un jeu d'action en vue extérieure, de type roguelike. Il est signé Supertrick Games et édité par GungHo Online Entertainment. Il vient de sortir sur PC et PS5.Vendu à partir de 24,99 €, le jeu vous met dans la peau d'un explorateur immortel appartenant à un groupe nommé Raiders. Vous avez 15 minutes pour plonger dans les portes de l'enfer et en ramener du SPLithium en quantité suffisante. Avant la fin de chaque run, vous devez avoir récupéré suffisamment de SPLithium pour acheter une capsule d'évacuation. Sinon, vous mourez et vous perdez tout : votre équipement, vos découveftes...Vous garderez toutefois votre progression (augmentation de vos compétences) et pourrez repartir explorer à nouveau les enfers.Toutes les 15 minutes, tout se réinitialise et vous évoluez dans un nouveau labyrinthe.Au fur et à mesure de vos explorations, vous récupèrerez des objets, des matériaux, de nouvelles armes et pourrez vous améliorer.Le jeu est un JcEcJ. Vous allez affronter, donc, l'environnement mais aussi les autres joueurs...