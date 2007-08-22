Elden Ring : Nightreign, le DLC Forsaken Hollow est sorti

Publié le Vendredi 5 décembre 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

 

Elden Ring : Nightreign, le DLC Forsaken Hollow est sorti

Petit plaisir en plus

Elden Ring : Nightreign s'offre un nouveau DLC. Il s'intitule The Forsaken Hollows et est d'ores et déjà disponible sur toutes les plateformes où vous pouvez trouver le jeu, à savoir PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam. 

Ce nouveau DLC introduit  deux nouveaux boss du « troisième jour », des boss de terrain inédits, un nouveau Terrain Rare (une condition spéciale où la carte subit des transformations géographiques) ainsi que de nouveaux points d’intérêt dans Limveld. Ajoutez deux nouveaux Nocturnes, avec des compétences inédites.

Et plus important, deux nouveaux archétypes sont également présents dans ce DLC : L'érudit et la fossoyeuse. Vous pouvez les découvrir en vidéo ci-dessous.

Si vous souhaitez lire le test du jeu de base, il est consultable ici.



 

 
