- Sophia's Animal Clinic est sorti

Publié le Vendredi 5 décembre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Si on rate l'opération, on se fait un manteau ?

Sophia's Animal Clinic – Mission Wildlife Park est désormais disponible sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Il sera disponible le 15 décembre sur Nintendo Switch.Dans le jeu, vous allez devoir vous occuper d'animaux aussi divers que variés : Lapins, boucs et chèvres, chevaux, renards, sangliers, cerfs, ânes, coin-coin, et j'en passe. 10 espèces sont proposées dans le jeu.Vous devrez les osculter et définir de quelle maladie ils peuvent bien souffrir. Une trentaine de pathologie sont présentes dans le jeu et vous devrez, donc, les identifier et prescrire les bons médicaments.Un jeu mignon, tranquille, familial.Vivement un DLC pour transformer le jeu en FPS.