- Octopath Traveler 0 est sorti

Publié le Vendredi 5 décembre 2025 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Dans Octopath Traveler 0, vous allez découvrir une histoire de renaissance et de vengeance dans une saga épique qui se déroule à travers le royaume d’Orsterra.Le jeu reprend des éléments phare de la licence et, pour la première fois dans l’histoire de la série, les joueurs pourront personnaliser leur propre protagoniste et reconstruire leur ville natale après sa destruction.L’histoire, est basée sur le jeu mobile Octopath Traveler: Champions of the Continent, mais y ajoute de nouveaux éléments narratifs où les joueurs reconstruisent leur ville, et réinterprète certains temps forts tout au long du jeu.Le jeu revient à des graphismes de style HD-2D, et propose la capacité d’interagir avec les autres personnages de façon variée avec « Path Actions », et le système de combat « Break » et « Boost » qui peut renverser le cours d’une bataille.Il vient de sortir sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, et PC via Steam.