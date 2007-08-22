Dernières actus
Log Away : construisez votre cab...
Spellcasters Chronicles : la bê...
Sophia's Animal Clinic est sorti
Routine : le jeu d'horreur SF es...
Publié le Vendredi 5 décembre 2025 à 11:15:00 par Cedric Gasperini
Octopath Traveler 0 est sorti
0+0= ?Dans Octopath Traveler 0, vous allez découvrir une histoire de renaissance et de vengeance dans une saga épique qui se déroule à travers le royaume d’Orsterra.
Le jeu reprend des éléments phare de la licence et, pour la première fois dans l’histoire de la série, les joueurs pourront personnaliser leur propre protagoniste et reconstruire leur ville natale après sa destruction.
L’histoire, est basée sur le jeu mobile Octopath Traveler: Champions of the Continent, mais y ajoute de nouveaux éléments narratifs où les joueurs reconstruisent leur ville, et réinterprète certains temps forts tout au long du jeu.
Le jeu revient à des graphismes de style HD-2D, et propose la capacité d’interagir avec les autres personnages de façon variée avec « Path Actions », et le système de combat « Break » et « Boost » qui peut renverser le cours d’une bataille.
Il vient de sortir sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, et PC via Steam.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
- (TEST) Call of Duty: Black Ops 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) par Vincent Cordovado
Articles préférés
- Casinos en ligne avec bonus sans dépôt : gagnez sans risque en 2025
- Guild Wars Reforged : le célèbre MMO se met au goût du jour
- Raji: Kaliyuga, le nouveau jeu d'action-aventure indien
- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares a une date
- Tides of Annihilation : un jeu d'action-aventure sur les légendes Arthuriennes
- (TEST) Call of Duty: Black Ops 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)
Dernières Vidéos
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)