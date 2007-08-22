Dernières actus
Publié le Vendredi 5 décembre 2025
MIO: Memories in Orbit sort le 20 janvier 2026
Mio, c'est le cri d'un chaton, ça, non ?MIO: Memories in Orbit est un jeu développé par Douze Dixièmes et édité par Focus Entertainment. Il vient d'être repoussé au 20 janvier 2026 sur Steam, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.
Vous y incarnez Mio, un petit robot qui vient de se réveiller à l'intérieur de L'Arche. Autrefois entretenue par des IA, les Perles, l’Arche est désormais à l'abandon et est envahie par une végétation où circulent des machines détraquées.
Vous devrez explorer l'Arche, combattre les robots corrompus et retrouver vos souvenirs afin de comprendre ce qui s'est passé.
Il s'agit d'un jeu solo de plateforme, d'exploration et d'aventure.
