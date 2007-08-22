- Thief VR: Legacy of Shadow est sorti

Publié le Vendredi 5 décembre 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

On vous met à l'ombre

Thief VR: Legacy of Shadow, le reboot de la saga culte des années 90, est sorti PCVR, Meta Quest et sur PSVR2. Le jeu est signé Eidos Montréal et Maze Theory. Et donc, comme vous l'avez compris, il ne s'agit pas d'un jeu "classique", mais d'un jeu en réalité virtuelle.Thief VR: Legacy of Shadow vous envoie à une époque médiévale aux relents de Steampunk. C'est une voleuse que vous allez incarner. Elle s'appelle Magpie et se faufile dans les rues d'une cité dirigée par le baron Northcrest, un tyran responsable de la mort de ses parents.L'infiltration est au coeur du gameplay.Et nous, on est en train de le tester.