Publié le Vendredi 5 décembre 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Routine : le jeu d'horreur SF est disponible
Il faut casser la routineRoutine est désormais disponible sur Xbox, via le Xbox Game Pass et sur PC. Le jeu est développé par le studio indépendant Lunar Software et est édité par Razw Fury.
Il vous envoie dans une base lunaire abandonnée...
Nous sommes dans un futur alternatif issu des années 80... Vous devez avancer, explorer, chercher, trouver des informations pour comprendre ce qui a bien pu arriver... et faire face à l'horreur.
Il faudra fuir, se cacher, se défendre... pour espérer survivre.
Une nouvelle bande-annonce a été diffusée :
