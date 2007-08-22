Dernières actus
Publié le Vendredi 5 décembre 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Ride 6 : découvrez la première vidéo de gameplay
Roues arrièresLe studio italien de Milestone a dévoilé une nouvelle vidéo de son prochain jeu de courses de motos, Ride 6. Il est annoncé pour le 12 février 2026 sur PC, Xbox Series et PS5.
Le jeu mettra en scène les bolides de 21 constructeurs, soit quelques 340 motos réparties sur 7 catégories. On croisera la route de nombreux pilotes, dont des pilotes de légende, à savoir Casey Stoner, Troy Bayliss et Guy Martin.
Enfin, 45 circuits sont prévus, certains réels, certains fictifs.
Un tout nouveau mode carrière est également prévu.
Deux modes de conduite seront disponibles : un mode prop, dans lequel les joueurs expérimentés pourront retrouver des sensations réalistes, et le mode arcade, pour que n'importe qui puisse prendre le jeu en mains, même sans avoir jamais joué à un jeu de courses de motos.
Le jeu est développé sur Unreal Engine 5.
