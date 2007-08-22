Dernières actus
Publié le Vendredi 5 décembre 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Spellcasters Chronicles : la bêta fermée a débuté
Il est encore temps de vous y inscrireLe nouveau jeu signé Quantic Dream, Spellcasters Chronicles, vient de lancer sa bêta fermée. Elle durera jusqu'au 8 décembre à 10h. Si vous souhaitez vous y inscrire, vous pouvez toujours le faire via la page Steam du jeu.
C'est un jeu multijoueur, gratuit et jouable en équipe, dans lequel deux équipes de 3 joueurs s'affrontent dans des parties de 25 minutes. Les joueurs doivent maîtriser la magie et les déplacements à un rythme soutenu. Une liste de 50 sorts les attend. Chaque mage a des pouvoirs préféfinis, des compétences uniques et des rôles définis. A tout moment, les mages, ces Spellcasters, peuvent s'envoler dans les airs et voler au-dessus de l'arène pour combattre.
Il est prévu sur PC uniquement.
